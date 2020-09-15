Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir sezonun ilk maçında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Hatay'ın yeni stadının inşaası nedeniyle Gaziantep'te oynanan maç yüksek tempoda başladı. 36. dakikada Diouf'un pasıyla hareketlenen Selim Ilgaz kaleci Mert'i geçerek topu ağlara yolladı.

Bu gol, Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk golü olarak tarihe geçti. İkinci yarıda Başakşehir beraberlik golü için tüm hatlarıyla yüklendi. Ancak 90. dakikada sahne alan Barbosa topu ağlara yolladı ve Hatay altın değerinde 3 puanı aldı.

GEÇEN SEZONU DA YENİLGİYLE AÇMIŞTI

Hatay önünde şok bir yenilgi alan Başakşehir geçen sezona da çok kötü başlamıştı. Buruk'un öğrencileri ilk hafta Malatya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

İLK 11'DE 1 FARKLI İSİM

Başakşehır geçen sezondan 1 farklı isimle sahaya çıktı. Takımdan ayrılan Clichy'nin yerine Hasan Ali oynadı.

İLKER YAĞCIOĞLU: HATAY HAK ETTİ VE KAZANDI

Şampiyon olmak zordur ama şampiyonluğu korumak daha da zordur. Oyuncuların adanmışlıklarını ve ilanlarını devam ettirebilmeleri son derece önemlidir. Rakipler size karşı çok daha motive olup oynarlar. Sizin de daha çok çaba harcamanız gerekir. Dün akşam Hatayspor canını dişine takarak oynadı. Son derece iyi savunma yaptı. Ve Başakşehir'in etkili gol ayaklarına neredeyse doğru düzgün fırsat vermedi. Haklı bir galibiyet aldılar. Başakşehir için sunu söyleyebilirim; yeni transferlerin oturmasıyla kısa sürede eski günlerine döneceklerdir.