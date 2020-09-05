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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    Düellonun sahibi ! Çaykur Rize başladı Fırtına bitirdi

    hazırlıkları kapsamında dün oynanan hazırlık maçında , ’u deplasmanda 4-3 yendi. A Spor’un canlı yayınladığı maça Rizespor sahaya Zafer-Morozyuk, Abdullah, Chatzilsaias, , Yasin-Samu, Michalak, 11’iyle çıktı.

    Düellonun sahibi Trabzonspor

    hazırlıkları kapsamında dün oynanan hazırlık maçında , 'u deplasmanda 4-3 yendi. A Spor'un canlı yayınladığı maça Rizespor sahaya Zafer-Morozyuk, Abdullah, Chatzilsaias, , Yasin-Samu, Michalak, 11'iyle çıktı.

    FUTBOLSEVERLER GOLE DOYDU
    Trabzonspor     ise Erce-Pereira, Edgar Le, Campi, Marlon-Flavio, A.Parmak, Trondsen- A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban 11'iyle sahada yer aldı. Maç adeta gol düellosu şeklinde geçti.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR SAHNE ALDI
    Ev sahibi Rize'nin gollerini 13 (pen) ve 34. dakikalarda Skoda, 49. dakikada Abdullah Durak attı. Trabzon'un golleri ise 17 ve 21'de A.Ömür, 42'de Nwakaeme, 45'te Pereira'dan geldi.

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