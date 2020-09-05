Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün oynanan hazırlık maçında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 yendi. A Spor'un canlı yayınladığı maça Rizespor sahaya Zafer-Morozyuk, Abdullah, Chatzilsaias, Emirhan- Baiano, Yasin-Samu, Michalak, Boldrin- Skoda 11'iyle çıktı.

FUTBOLSEVERLER GOLE DOYDU

Trabzonspor ise Erce-Pereira, Edgar Le, Campi, Marlon-Flavio, A.Parmak, Trondsen- A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban 11'iyle sahada yer aldı. Maç adeta gol düellosu şeklinde geçti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAHNE ALDI

Ev sahibi Rize'nin gollerini 13 (pen) ve 34. dakikalarda Skoda, 49. dakikada Abdullah Durak attı. Trabzon'un golleri ise 17 ve 21'de A.Ömür, 42'de Nwakaeme, 45'te Pereira'dan geldi.