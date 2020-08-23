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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    'da bombası

    de gözünü kararttı. Brezilya basınında ’nın haberine göre , ekibi Palmeiras forması giyen ile ilgileniyor. Trabzonspor’un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

    Trabzonspor'da Gustavo Scarpa bombası

    de gözünü kararttı. Brezilya basınında 'nın haberine göre , ekibi Palmeiras forması giyen ile ilgileniyor. Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

    Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti. Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi.
    Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

    Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.

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