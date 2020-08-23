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    • Spor
    • 23.08.2020 Gazete
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    : Ne dolaplar döndü

    2. Başkanı herkesin kendilerini aşağı çekmeye çalıştığını söyleyerek, “Geçen sezon dönen dolapları hepiniz gördünüz” diye konuştu.

    Abdurrahim Albayrak: Ne dolaplar döndü

    Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı, online olarak videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 2.Başkan , " Herkes bizi aşağı çekmek istiyor. Geçen sene dönen dolapları gördünüz. Galatasaray'ı aşağı çekmek, durdurmak için ne yollara başvurduklarına hepimiz şahit olduk. 'ta başlayan hakem hataları ve coronavirüsün gelmesiyle şanssız bir sezon geçirdik. Şampiyon olmaya çok ihtiyacımız vardı. Bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi" ifadesini kullandı.

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