Abdurrahim Albayrak: Ne dolaplar döndü

Galatasaray Kulübü'nün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı, online olarak videokonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, " Herkes bizi aşağı çekmek istiyor. Geçen sene dönen dolapları gördünüz. Galatasaray'ı aşağı çekmek, durdurmak için ne yollara başvurduklarına hepimiz şahit olduk. Sivas'ta başlayan hakem hataları ve coronavirüsün gelmesiyle şanssız bir sezon geçirdik. Şampiyon olmaya çok ihtiyacımız vardı. Bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi" ifadesini kullandı.