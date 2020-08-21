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    • Spor
    • 21.08.2020 Gazete
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    Aslan kilitlendi! Gönderemediği için getiremiyor

    de vites küçültmek zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar’da , ve gibi isimler elden çıkarılmak isteniyor. Ancak bu isimlerle ilgili bir gelişme yaşanmadığı için Galatasaray transferde istediği adımları bir türlü atamıyor.

    Aslan kilitlendi!

    de vites küçültmek zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'da , ve gibi isimler elden çıkarılmak isteniyor. Ancak bu isimlerle ilgili bir gelişme yaşanmadığı için Galatasaray transferde istediği adımları bir türlü atamıyor.

    MADDİ KAYNAK OLUŞTURAMIYOR
    Yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray Yönetimi elden oyuncu çıkaramadığı için yeni transfer de yapamıyor. Oyuncu gitmediği için transferde maddi kaynak oluşturulamıyor.

    SATTIĞI KADAR ALMAK ZORUNDA
    Yönetim gözden çıkardığı oyuncuları göndermeden transfer yaparak maaş bütçesini aşmak istemiyor. 'Sattığın kadar al' kuralına uymak zorunda olan Cimbom, bu yüzden Babel, Feghouli ve Belhanda gibi isimleri göndererek bütçe oluşturmak istiyor.

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