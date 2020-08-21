Aslan kilitlendi! Gönderemediği için getiremiyor

Galatasaray transferde vites küçültmek zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda gibi isimler elden çıkarılmak isteniyor. Ancak bu isimlerle ilgili bir gelişme yaşanmadığı için Galatasaray transferde istediği adımları bir türlü atamıyor.

MADDİ KAYNAK OLUŞTURAMIYOR

Yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray Yönetimi elden oyuncu çıkaramadığı için yeni transfer de yapamıyor. Oyuncu gitmediği için transferde maddi kaynak oluşturulamıyor.

SATTIĞI KADAR ALMAK ZORUNDA

Yönetim gözden çıkardığı oyuncuları göndermeden transfer yaparak maaş bütçesini aşmak istemiyor. 'Sattığın kadar al' kuralına uymak zorunda olan Cimbom, bu yüzden Babel, Feghouli ve Belhanda gibi isimleri göndererek bütçe oluşturmak istiyor.