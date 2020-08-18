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    • Spor
    • 18.08.2020 Gazete
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    ’dan imza şov

    şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ’da dün imza şov vardı. Yeni ler , ve ile kiralık gittiği Feyenoord’tan geri dönen Edgar Le için tören düzenlendi.

    Trabzonspor’dan imza şov

    şampiyonluk parolasıyla hazırlanan 'da dün imza şov vardı. Yeni ler , ve ile kiralık gittiği Feyenoord'tan geri dönen Edgar Le için tören düzenlendi.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Stiven Plaza, Ronaldo'nun keşfettiği, teknik yetenekleri çok yüksek ve gelişime açık bir futbolcu. Bu açıdan baktığımızda da Avrupa'nın en doğru kulübüne geldi. Edgar kendini geliştirip döndü. Trondsen kendisini 1 yıldır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Marlon'u da scout ekibimiz yaklaşık 1 yıldır canlı olarak izliyordu. Beklentimiz büyük" dedi.

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