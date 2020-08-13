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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    'da Feghouli ve krizi

    kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu ile Younnes paralarını alamadıkları gerekçesiyle ’ya başvurarak Galatasaray’a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

    Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda krizi

    kulübü dün şok bir haberle sarsıldı. Sarı-Kırmızılı ekibin 2 önemli oyuncusu ile Younnes paralarını alamadıkları gerekçesiyle 'ya başvurarak Galatasaray'a ihtar çektirdiler. Gelişme Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı.

    Her iki oyuncunun da FIFA'ya "Galatasaray'dan paramızı alamıyoruz. Bu şekilde de oynamak istemiyoruz" ifadesini kullandığı gelen haberler arasında. Feghouli ve Belhanda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda görmek istemediği iki isimdi.

    İNDİRİME YANAŞMAMIŞLARDI
    Galatasaray Başkanı de geçtiğimiz gün "İndirim konusunda 4 isim bizi zorluyor"     ifadesini kullanmıştı.

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