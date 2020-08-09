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    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
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    Bordo-Mavililer’den çifte bomba! fırtınası

    de gaza bastı. Bordo-Mavililer, dün Rosenborg forması giyen Norveçli orta saha oyuncusu ve Valladolid’in forvet oyuncusu ’nın transferini ’a bildirdi. Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, Plaza satın alma opsiyonuyla kiralandı.

    Bordo-Mavililer’den çifte bomba! Transfer fırtınası

    de gaza bastı. Bordo-Mavililer, dün Rosenborg forması giyen Norveçli orta saha oyuncusu ve Valladolid'in forvet oyuncusu 'nın transferini 'a bildirdi. Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, Plaza satın alma opsiyonuyla kiralandı.

    BONSERVİSİ 950 BİN EURO
    Fırtına, Trondsen'in bonservisi için Rosenborg'a 950 bin euro ödeneceğini açıkladı. 4 yıllık imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'dan nönümüzdeki sezon için 800 bin euro alacak.

    PLAZA İÇİN 100 BİN EURO ÖDENECEK
    2 yıllığına kiralanan Stiven Plaza için kulübü Valladolid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

    BEKLENTİ BÜYÜK
    Büyük beklentilerle alınan 21 yaşındaki golcüye ise önümüzdeki sezon 620 bin euro ödenecek.

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