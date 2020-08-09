Bordo-Mavililer’den çifte bomba! Transfer fırtınası

Trabzonspor transferde gaza bastı. Bordo-Mavililer, dün Rosenborg forması giyen Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen ve Valladolid'in forvet oyuncusu Stiven Plaza'nın transferini KAP'a bildirdi. Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, Plaza satın alma opsiyonuyla kiralandı.

BONSERVİSİ 950 BİN EURO

Fırtına, Trondsen'in bonservisi için Rosenborg'a 950 bin euro ödeneceğini açıkladı. 4 yıllık imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Trabzonspor'dan nönümüzdeki sezon için 800 bin euro alacak.

PLAZA İÇİN 100 BİN EURO ÖDENECEK

2 yıllığına kiralanan Stiven Plaza için kulübü Valladolid'e 100 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

BEKLENTİ BÜYÜK

Büyük beklentilerle alınan 21 yaşındaki golcüye ise önümüzdeki sezon 620 bin euro ödenecek.