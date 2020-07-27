Medipol Başakşehir kupasını aldı

Geçen hafta evinde aldığı 1-0'lk Kayserispor galibiyetiyle bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir dün kupasını kaldırdı!

Turuncu- Lacivertliler sezonun son maçında Kasımpaşalı futbolcular tarafından sahada alkış ve çiçeklerle karşılandı.

ÖNCE MAÇ SONRA KUTLAMA

Başakşehir maçın ardından üstü açık bir otobüsle Fatih Terim Stadı'na hareket etti. Turuncu-Lacivertliler burada düzenlenen organizasyonla şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

TARAFTARLAR DA STADA GİRDİ

Kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı. Stada alınan az sayıda taraftar da yaşanan bu coşkuya ortak oldu.