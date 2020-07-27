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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    kupasını aldı!

    Geçen hafta evinde aldığı 1-0’lk galibiyetiyle bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan dün kupasını kaldırdı!. Turuncu- Lacivertliler sezonun son maçında Kasımpaşalı futbolcular tarafından sahada alkış ve çiçeklerle karşılandı.

    Medipol Başakşehir kupasını aldı

    Geçen hafta evinde aldığı 1-0'lk galibiyetiyle bitime 1 hafta kala tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan dün kupasını kaldırdı!

    Turuncu- Lacivertliler sezonun son maçında Kasımpaşalı futbolcular tarafından sahada alkış ve çiçeklerle karşılandı.

    ÖNCE MAÇ SONRA KUTLAMA
    Başakşehir maçın ardından üstü açık bir otobüsle Fatih Terim Stadı'na hareket etti. Turuncu-Lacivertliler burada düzenlenen organizasyonla şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

    TARAFTARLAR DA STADA GİRDİ
    Kariyerinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı. Stada alınan az sayıda taraftar da yaşanan bu coşkuya ortak oldu.

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