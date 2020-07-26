Beşiktaş'tan süper finiş... Kartal, Gençlerbirliği'ni Ankara'da 3-0 yenerek ligi 3. sırada bitirdi. Eğer Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak. 12. dakikada Atiba'nın vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.
VAR SONUCU 2 GOL İPTAL OLDU
Maçın 33.dakikasında Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemes sonucu gol iptal edildi. 43'te N'Koudou'nun golü de VAR incelemesi sonucunda iptal oldu.
ATİBA PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
İkinci yarının 47. dakikasında Boyd'un vuruşunda top kaleci Burak'ın üzerine gitti. 51'de Candeias'ın topu elle oynadığı gerekçesiyle kazanılan penaltıyı Atiba gole çevirmeyi başardı: 0-1.
DİABY&ELNENY SAHNE ALDI
Soner 57'de bomboş pozisyonda topu auta gönderdi. 78'de Diaby skoru 2-0 yaptı. 81'de Elneny penaltıdan skoru 3-0 yaptı. Beşiktaş ligi 3.bitirdi.
BU GALİBİYET 10 MİLYON TL GELİR GETİRDİ
Ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş Sivasspor'un yenilmesiyle ligi 3. sırada bitirip kasasına 7.1 milyon TL sıralama bonusu koydu. Maçta aldığı 3 puanla 3 milyon TL bin TL kazanan Kartal kasasına 10 milyon TL para koydu. Kartal Şampiyonlar Ligi'ne giderse önemli bir gelir kazanacak.
TRABZONSPOR'UN HAKKI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçtan sonra, Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin Trabzonspor'un hakkı olduğunu söyledi. Yalçın, "Ben ceza almalarını istemem. Ancak buz gidersek en iyisini yapacağız. Ligi 3. bitirmek başarı değil ama en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN TAKIMA MORAL
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Çebi karşılaşma öncesinde soyunma odasına inerek takıma başarılar diledi.