Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçtan sonra, Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin Trabzonspor'un hakkı olduğunu söyledi. Yalçın, "Ben ceza almalarını istemem. Ancak buz gidersek en iyisini yapacağız. Ligi 3. bitirmek başarı değil ama en iyisini yapmaya çalıştık" diye konuştu.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN TAKIMA MORAL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Çebi karşılaşma öncesinde soyunma odasına inerek takıma başarılar diledi.