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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    li Gustavo paylaşılamıyor

    'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen ’un ardından bu kez de Monaco’nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında. Lyon Monaco için Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro’luk teklifte bulunurken Monaco’nun vereceği rakam merakla bekleniyor.

    Fenerbahçeli Gustavo paylaşılamıyor

    'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen 'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında. Lyon Monaco için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor.

    Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

    LEEDS DE DEVREDE
    Bu     arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken 'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.

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