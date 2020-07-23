Fenerbahçeli Gustavo paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gustavo, Fransız kulüplerinin yakın takibinde. Brezilyalı oyuncuyla bir süredir ilgilenen Lyon'un ardından bu kez de Monaco'nun devreye girdiği gelen bilgiler arasında. Lyon Monaco için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Monaco'nun vereceği rakam merakla bekleniyor.

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Monaco'nun Gustavo'yu ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.

LEEDS DE DEVREDE

Bu arada İngiliz kulüplerinin de Gustavo ile yakından ilgilendiği ortaya çıkarken Premier Lig'e yükselen Leeds'in de Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı belirlendi.