Beşiktaş'ın 30 milyon hayali

Beşiktaş'ta gözler son haftaya çevrildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılması için sadece Gençlerbirliği maçını kazanması yetmiyor. Trabzonspor eğer ligi ikinci bitirir ve UEFA'dan aldığı bir sene Avrupa'dan men cezası onanması gerekiyor. Ayrıca üçüncü sırıdaki Sivas'ın da Göztepe önünde kazanmaması şart.

PRİM VERİLECEK

Beşiktaş Yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde kasaya en az 30 milyon Euro para girecek olmasının hayalini kurarken bu durumda takımdaki tüm futbolculara prim vermeyi planlıyor.