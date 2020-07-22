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    • Spor
    • 22.07.2020 Gazete
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    'ın 30 milyon hayali

    'ta gözler son haftaya çevrildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılması için sadece Gençlerbirliği maçını kazanması yetmiyor. eğer ligi ikinci bitirir ve 'dan aldığı bir sene Avrupa'dan men cezası onanması gerekiyor. Ayrıca üçüncü sırıdaki 'ın da önünde kazanmaması şart.

    Beşiktaş'ın 30 milyon hayali

    'ta gözler son haftaya çevrildi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılması için sadece Gençlerbirliği maçını kazanması yetmiyor. eğer ligi ikinci bitirir ve 'dan aldığı bir sene Avrupa'dan men cezası onanması gerekiyor. Ayrıca üçüncü sırıdaki 'ın da önünde kazanmaması şart.

    PRİM VERİLECEK
    Beşiktaş Yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde kasaya en az 30 milyon Euro para girecek olmasının hayalini kurarken bu durumda takımdaki tüm futbolculara prim vermeyi planlıyor.

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