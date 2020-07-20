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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    : 8-10 şart

    de 8-10 yeni transfer yapılması gerektiğini söyledi. Yalçın, “İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta karar verilecek” dedi

    Sergen Yalçın: 8-10 transfer şart

    de 8-10 yeni transfer yapılması gerektiğini söyledi.

    Yalçın, "İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta karar verilecek" dedi

    ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ
    Derbiyi     kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayan Yalçın, " Hedef ligi 3. bitirmek. Bu olursa sezonu iyi bir sırada bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandıYalçın, "İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta karar verilecek" dedi

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