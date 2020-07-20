Galatasaray'da Onyekuru sürprizi

Trabzonspor maçı öncesi Monaco'nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan Henry Onyekuru konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızı yeni sezon kadrosunda düşünen teknik direktör Roberto Moreno'nun görevine son verildi.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Eğer Monaco'da takımın başına geçecek yeni isim Onyekuru ile olumsuz rapor verirse transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetim şu anda yaşanacak gelişmeleri izliyor. Ancak dün yaşanan sürpriz Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.