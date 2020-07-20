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    • Spor
    • 20.07.2020 Gazete
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    'da Onyekuru sürprizi

    maçı öncesi Monaco’nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızı yeni sezon kadrosunda düşünen ’nun görevine son verildi.

    Galatasaray'da Onyekuru sürprizi

    maçı öncesi Monaco'nun talebiyle takımdan ayrılan ve yeni sezonda Fransız ekibinin kadrosunda yer alacak olan konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızı yeni sezon kadrosunda düşünen 'nun görevine son verildi.

    MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK
    Eğer Monaco'da takımın başına geçecek yeni isim Onyekuru ile olumsuz rapor verirse transfer defteri tekrar açılacak. Bu durumda Galatasaray yine Fransız kulübü ile masaya oturacak.

    GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR
    Sarı-Kırmızılı yönetim şu anda yaşanacak gelişmeleri izliyor. Ancak dün yaşanan sürpriz Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.

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