Süper Lig'de sezon finali... Lider Medipol Başakşehir bugün Kayserispor'u yenerse şampiyon olacak. Takipçisi Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u yenerek Başakşehir'in puan kaybını bekleyecek.
İki takım arasındaki şampiyonluk yarışının dışında bugün Dolmabahçe'de derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi bileti alma hesapları yapan Kartal ile Avrupa yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin kapışması merakla bekleniyor. Bugün düşme hattında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün en önemli maçında Çaykur Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Ankaragücü, Antalyaspor'a karşı alacağı sonuçla lige 1 hafta kala veda edebilir... Süper Lig'de bugün şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları yarışı ve düşme hattında son derece önemli maçlara şahit olacağız.
Trabzonspor, Konyaspor'a ligde son 5 maçtır yenilmiyor.
TRABZON - 62 PUAN
Konya
Kayseri (D)
LİGİN DİBİ ALEV ALIYOR
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, Avrupa bileti alacak takımların mücadelesi kadar kümede kalma savaşı da büyük çekişmeye sahne alıyor. Bugün oynanacak maçlar sonrası alt sıralar da şekillenecek.