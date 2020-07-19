bileti alma hesapları yapan Kartal ileyarışını sürdürenkapışması merakla bekleniyor. Bugün düşme hattında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün en önemli maçında'u ağırlayacak.'a karşı alacağı sonuçla lige 1 hafta kala veda edebilir...'de bugün şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları yarışı ve düşme hattında son derece önemli maçlara şahit olacağız.