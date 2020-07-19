G.Saray evinde Göztepe'yi 3-1 yendi. 4. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta, Beto topu son anda uzak köşeden kornere çeldi. 17'de Emre Akbaba kale dibinden topu dışarı attı. 22'de Adem Büyük'ün attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
G.SARAY İKİ PENALTI KAÇIRDI
47'de Atınç, Feghouli'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük penaltıyı Beto'ya nişanladı. Ancak penaltı tekrar edildi. Belhanda'nın kullandığı tekrar penaltısı üst direkten dışarı çıktı. 55'te Göztepeli Mossoro kale dibinden kaçırdı.
GÖZTEPE'NİN GOLÜ İPTAL
60'ta Saracchi 25 metreden müthiş bir gol attı. 65'te Napoleoni fileleri havalandırdı ancak VAR'a danışan Gençerler golü iptal etti. 77'de Murat'ın yaptığı ortayı Napoleoni kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
HALİL İLE GOLE YAKLAŞTILAR
81'de Emre Akbaba attığı frikik golüyle Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. 90+4'te ise Göztepe gole çok yaklaştı. Halil Akbunar'ın ceza sahası içinden vuruşu direkten geri geldi. 90+7'de Taylan'ın pasında Yunus Akgün skoru belirledi.
GENÇ YUNUS İLK GOLÜNÜ ATTI
Göztepe maçında 90'da oyuna giren Yunus Akgün, maçın son dakikasında rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
2017'DEN SONRA İLK FRİKİK GOLÜ
Göztepe'yi sahasında mağlup eden Galatasaray, 24 Aralık 2017'den sonra dün ilk kez frikik golü attı. Emre Akbaba takımına galibiyeti getiren golü frikikten attı. 2017 yılındaki son frikik golü yine Göztepe maçında Maicon'dan gelmişti.
KORAY GENÇERLER'DEN KRİTİK KARARLAR
Maçın 22. dakikasında Adem topu Beto'dan kurtardıktan sonra topu ağlara gönderdi. VAR, Gençerler'i uyardı. Kenara gelen ve pozisyonu izleyen hakem, Adem'in sol ayağıyla Beto'ya faul yaptığını tespit etti. İptal kararından sonra G.Saray taraftarı hakeme isyan etti. Göztepe'nin 65'te Napoleoni ile bulduğu gol iptal edildi. Hakem pozisyon öncesi faul tespit etti. İzmir ekibi tepki gösterdi.
G.SARAY İKİ PENALTI KAÇIRDI
47'de Atınç, Feghouli'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük penaltıyı Beto'ya nişanladı. Ancak penaltı tekrar edildi. Belhanda'nın kullandığı tekrar penaltısı üst direkten dışarı çıktı. 55'te Göztepeli Mossoro kale dibinden kaçırdı.
GÖZTEPE'NİN GOLÜ İPTAL
60'ta Saracchi 25 metreden müthiş bir gol attı. 65'te Napoleoni fileleri havalandırdı ancak VAR'a danışan Gençerler golü iptal etti. 77'de Murat'ın yaptığı ortayı Napoleoni kafayla ağlara gönderdi: 1-1.
HALİL İLE GOLE YAKLAŞTILAR
81'de Emre Akbaba attığı frikik golüyle Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi. 90+4'te ise Göztepe gole çok yaklaştı. Halil Akbunar'ın ceza sahası içinden vuruşu direkten geri geldi. 90+7'de Taylan'ın pasında Yunus Akgün skoru belirledi.
GENÇ YUNUS İLK GOLÜNÜ ATTI
Göztepe maçında 90'da oyuna giren Yunus Akgün, maçın son dakikasında rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
2017'DEN SONRA İLK FRİKİK GOLÜ
Göztepe'yi sahasında mağlup eden Galatasaray, 24 Aralık 2017'den sonra dün ilk kez frikik golü attı. Emre Akbaba takımına galibiyeti getiren golü frikikten attı. 2017 yılındaki son frikik golü yine Göztepe maçında Maicon'dan gelmişti.
KORAY GENÇERLER'DEN KRİTİK KARARLAR
Maçın 22. dakikasında Adem topu Beto'dan kurtardıktan sonra topu ağlara gönderdi. VAR, Gençerler'i uyardı. Kenara gelen ve pozisyonu izleyen hakem, Adem'in sol ayağıyla Beto'ya faul yaptığını tespit etti. İptal kararından sonra G.Saray taraftarı hakeme isyan etti. Göztepe'nin 65'te Napoleoni ile bulduğu gol iptal edildi. Hakem pozisyon öncesi faul tespit etti. İzmir ekibi tepki gösterdi.