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    • Spor
    • 19.07.2020 Gazete
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    8 haftadır kazanamayan bitime 1 maç kala hayata döndü

    , 60. dakikada Saracchi’nin muhteşem golüyle öne geçti. 77’de li Napoleoni’nin kafa golüyle eşitlik geldi. 81’de Akbaba frikik golüyle skoru 2-1’e getirdi. 90+4'te Göztepeli Halil'in şutu direkten geri geldi. Soğuk terler döken Aslan , 90+7'de 'ün golüyle ipi çekti.

    Geç oldu güç oldu
    G.Saray evinde 'yi 3-1 yendi. 4. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşta, Beto topu son anda uzak köşeden kornere çeldi. 17'de Akbaba kale dibinden topu dışarı attı. 22'de 'ün attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

    G.SARAY İKİ PENALTI KAÇIRDI
    47'de Atınç, Feghouli'yi düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük penaltıyı Beto'ya nişanladı. Ancak penaltı tekrar edildi. 'nın kullandığı tekrar penaltısı üst direkten dışarı çıktı. 55'te Göztepeli Mossoro kale dibinden kaçırdı.



    GÖZTEPE'NİN GOLÜ İPTAL
    60'ta Saracchi 25 metreden müthiş bir gol attı. 65'te Napoleoni fileleri havalandırdı ancak VAR'a danışan Gençerler golü iptal etti. 77'de Murat'ın yaptığı ortayı Napoleoni kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

    HALİL İLE GOLE YAKLAŞTILAR
    81'de Emre Akbaba attığı frikik golüyle 'ı yeniden öne geçirdi. 90+4'te ise Göztepe gole çok yaklaştı. Halil Akbunar'ın ceza sahası içinden vuruşu direkten geri geldi. 90+7'de Taylan'ın pasında skoru belirledi.



    GENÇ YUNUS İLK GOLÜNÜ ATTI
    Göztepe maçında 90'da oyuna giren Yunus Akgün, maçın son dakikasında rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu böylelikle kariyerinde ilk kez 'de gol sevinci yaşadı.

    2017'DEN SONRA İLK FRİKİK GOLÜ
    Göztepe'yi sahasında mağlup eden Galatasaray, 24 Aralık 2017'den sonra dün ilk kez frikik golü attı. Emre Akbaba takımına galibiyeti getiren golü frikikten attı. 2017 yılındaki son frikik golü yine Göztepe maçında Maicon'dan gelmişti.



    KORAY GENÇERLER'DEN KRİTİK KARARLAR
    Maçın 22. dakikasında Adem topu Beto'dan kurtardıktan sonra topu ağlara gönderdi. VAR, Gençerler'i uyardı. Kenara gelen ve pozisyonu izleyen hakem, Adem'in sol ayağıyla Beto'ya faul yaptığını tespit etti. İptal kararından sonra G.Saray taraftarı hakeme isyan etti. Göztepe'nin 65'te Napoleoni ile bulduğu gol iptal edildi. Hakem pozisyon öncesi faul tespit etti. ekibi tepki gösterdi.



    Haberler Spor 8 haftadır kazanamayan Galatasaray bitime 1 maç kala hayata döndü
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