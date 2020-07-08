Şampiyonluk aşkına! Trabzonspor evinde Antalya'yı ağırlıyor...

geçtiğimiz haftadeplasmanda mağlup ederek önemli bir başarıya imza atan, bugün sahasında konuk edeceğida mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Bordomavili takımda bu karşılaşma öncesivesakatlıkları nedeniyle,ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.direktörmaçındakorumayı planladığı ve sadecekart cezalısı olanyerineilkgörev vermeyidüşündüğü öğrenildi.