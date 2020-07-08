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    • Spor
    • 08.07.2020 Gazete
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    Şampiyonluk aşkına! Trabzonspor evinde Antalya'yı ağırlıyor...

    Galatasaray’ı deplasmanda devirerek önemli bir virajı geçen Trabzonspor bugün Antalyaspor'u da yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor...

    Şampiyonluk aşkına
    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek önemli bir başarıya imza atan Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Bordomavili takımda bu karşılaşma öncesi Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı sakatlıkları nedeniyle, Da Costa ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

    DA COSTA'NIN YERİNE CAMPİ
    Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Galatasaray maçında 11'i korumayı planladığı ve sadece kart cezalısı olan Da Costa'nın yerine Campi'ye ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.
    Haberler Spor Şampiyonluk aşkına! Trabzonspor evinde Antalya'yı ağırlıyor...
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