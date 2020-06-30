Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir'e ve takıma bir konuşma yaparak, "Hocam size ve takıma olan inancımızdan bir şey kaybetmedik. Kaldırın kafanızı" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını biliyorum. İlk maçtan itibaren o ruhla sahada olalım" dedi.
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SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER!
Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi müjdeli haber... Sakatlıkları bulunan Ekuban ve A.Parmak derbide oynayacak. Nwakaeme de yetiştirilmeye çalışılıyor.
KAMİL Mİ SERKAN MI?
Trabzonspor'da G.Saray maçında cezalı Pereira'nın yerine sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu… Kamil Ahmet ya da genç Serkan Asan derbide formayı kapacak.