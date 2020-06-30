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    • Spor
    • 30.06.2020 Gazete
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    ve 'den takıma çağrı: kafanızı

    Başkanı , sert eleştirilere maruz kalan 'e ve takıma bir konuşma yaparak, "Hocam size ve takıma olan inancımızdan bir şey kaybetmedik. kafanızı" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını biliyorum. İlk maçtan itibaren o ruhla sahada olalım" dedi.

    Kaldırın kafanızı
    Trabzonspor Başkanı , sert eleştirilere maruz kalan 'e ve takıma bir konuşma yaparak, "Hocam size ve takıma olan inancımızdan bir şey kaybetmedik. kafanızı" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını biliyorum. İlk maçtan itibaren o ruhla sahada olalım" dedi.

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    Haberler Spor Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyin Çimşir'den takıma çağrı: Kaldırın kafanızı
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