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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    Diaby’nin çıkışı yönetimi bile çok şaşırttı

    sezon sonunda Diaby ile yolları ayırmayı planlarken Malili oyuncunun son 2 karşılaşmada gösterdiği performansın herkesi çok şaşırttığı öğrenildi. 'nin durumunu 'la bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.

    Diaby’nin çıkışı yönetimi bile çok şaşırttı
    sezon sonunda Diaby ile yolları ayırmayı planlarken Malili oyuncunun son 2 karşılaşmada gösterdiği performansın herkesi çok şaşırttığı öğrenildi. 'nin durumunu 'la bir kez daha masaya yatırması bekleniyor.

    TAKIMA 3 GÜN İZİN
    Konyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş'ta futbolculara 3 gün izin verildi. Siyah-Beyazlı takım, Salı günü Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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