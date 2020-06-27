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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    Başkanı 'ndan rakiplere gönderme: Başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor

     Başkanı dün 'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ahmet Ağaoğlu, “Bizim başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsıze diyor. Bir takım düşünün 16.5 milyon Euro bütçesiyle kendisinden 3-4- 5kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda” dedi.

    Bazı kesimleri rahatsız ediyor
    Trabzonspor Başkanı dün 'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor. Bir takım düşünün 16.5 milyon Euro bütçesiyle kendisinden 3-4-5 kat daha büyük bütçelerle kurulmuş takımlardan daha başarılı durumda" dedi.

    DEVREYE GİRMELERİNİ BEKLİYORDUK
    Ağaoğlu şöyle devam etti: Alanya maçı sonrası oyuncularımız çok daha farklı bir motivasyonla lige odaklandı. Bir takım farklı unsurların bu şekilde devreye girmesini bekliyorduk.




    GECELERİMİZ UYKUSUZ GEÇİYOR
    Üç kupada hedefe doğru yürüyoruz. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Gecelerimiz uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor.

    MÜCADELE GEÇMİŞE SAYGIDAN
    Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Geçmişten dersler çıkardık. Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır.

    TRABZONSPOR CANDAN ÖTEDİR
    Trabzonspor her kulvarda zirveye mücadele edecek yapıyı oturtmuş durumdadır. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için candan ötedir. Şampiyonluktan en ufak şüphemiz yok.

    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan rakiplere gönderme: Başarılı olmamız bazı kesimleri rahatsız ediyor
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