Kartal Kral'la kanatlandı... Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk eden Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın müthiş performansıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Gecenin kader anı 15. dakikada yaşandı. Lens'in ayağına basan Hadziahmetovic sarı gördü. VAR uyarısı sonrası kart kırmızı oldu.
5 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ!
Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi önünde büyük bir baskı kurdu. 40. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla perdeyi açtı: 1-0. Tecrübeli yıldız 5 dakika sonra ise Diaby'ye harika bir asist yaptı ve devre 2-0 sonuçlandı.
LENS'TEN ÇOK KLAS BİR VURUŞ
52. dakikada Burak Yılmaz bu kez Lens'e servis yaptı. Hollandalı yıldız çok şık bir aşırtma vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. 72. dakikada Boateng'in pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunu yapmasına Alper izin vermedi ve top kaleci Ertuğrul'da kaldı. Kalan dakikalarda çok rahat bir tempo ile oynayan Beşiktay maçı 3-0 kazandı.
GENÇ RIDVAN YİNE MÜTHİŞTİ
Üç haftadır üst üste ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, Konyaspor önünde de alkış topladı. İlk yarıda savunmada kritik hamleler yapan 19 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda ise hücumdaki yeteneklerini sergiledi. Rıdvan takımının en çok mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok top uzaklaştıran ismi oldu.
SERGEN YALÇIN'DAN 3-0 SONRASI İLGİNÇ YORUM: YORUMLANACAK MAÇ DEĞİL
Zor geçmesi beklenen Konyaspor engelini farklı bir galibiyetle aşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan ilginç açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Aslında çok yorumlanacak bir maç değil. Konyaspor 10 kişi kalınca, artık oyun bize kaldı, bu çok normal. İstanbul'da büyük takıma karşı 10 kişi kalınca işler zor olur. Kazandığımız için mutluyuz, oyunla ilgili yorum yapmak istemiyorum, skordan memnunuz. Ön taraftaki oyuncuların sorumluluk alması bizi memnun ediyor" diye konuştu.
LENS, FENER GÜNLERİNDEKİ GİBİ!
Denizli'de çok iyi bir futbol sergileyen Jeremain Lens dün de sahanın yıldızlarındandı. Süper bir gol atan Hollandalı futbolcu için, "Fener günlerindeki gibiydi. Ara en çok ona yaramış" yorumları yapıldı.
KONYASPOR'U ÇOK SEVİYOR!
Gecenin yıldızı Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı son 6 maçta 8 gol atmayı başardı. Tecdübeli yıldız ligde son 5 maçta da ağlara 5 gol bıraktı.
KRAL KARİYER REKORU KIRDI
Attığı muhteşem golü iki de harika asistle süsleyen Burak Yılmaz kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli yıldız asist sayısını 7'ye çıkardı ve lig kariyerindeki en yüksek rakama ulaştı. Tecrübeli futbolcu son olarak Galatasaray formasını giyerken ligde 6 asist yapmıştı. Burak Yılmaz ligdeki gol sayısını ise 13'e çıkardı.
ASLAN'IN ENSESİNDE!
Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş maç fazlasıyla da olsa 3. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Siyah-Beyazlılar ezeli rakibinin Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında alacağı skora göre bir basamak üste çıkmanın hesaplarını yapıyor.