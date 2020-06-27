





SERGEN YALÇIN'DAN 3-0 SONRASI İLGİNÇ YORUM: YORUMLANACAK MAÇ DEĞİL

Zor geçmesi beklenen Konyaspor engelini farklı bir galibiyetle aşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan ilginç açıklamalar geldi. Tecrübeli hoca, "Aslında çok yorumlanacak bir maç değil. Konyaspor 10 kişi kalınca, artık oyun bize kaldı, bu çok normal. İstanbul'da büyük takıma karşı 10 kişi kalınca işler zor olur. Kazandığımız için mutluyuz, oyunla ilgili yorum yapmak istemiyorum, skordan memnunuz. Ön taraftaki oyuncuların sorumluluk alması bizi memnun ediyor" diye konuştu.





LENS, FENER GÜNLERİNDEKİ GİBİ!

Denizli'de çok iyi bir futbol sergileyen Jeremain Lens dün de sahanın yıldızlarındandı. Süper bir gol atan Hollandalı futbolcu için, "Fener günlerindeki gibiydi. Ara en çok ona yaramış" yorumları yapıldı.



