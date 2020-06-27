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    • Spor
    • 27.06.2020 Gazete
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    Alanyaspor zorlu İzmir deplasmanında (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'in 29. haftasında bugün bir karşılaşma daha oynanacak. Göztepe, geçtiğimiz hafta 'nda Antalya'yı yenerek finale yükselen formda ekiplerden Alanyaspor'u konuk edecek.

    Alanyaspor zorlu İzmir deplasmanında
    Süper Lig'in 29. haftasında bugün bir karşılaşma daha oynanacak. Göztepe, geçtiğimiz hafta 'nda Antalya'yı yenerek finale yükselen formda ekiplerden Alanyaspor'u konuk edecek. 21.00'de start alacak karşılaşmada Yahya Kemal Uğurlu düdük çalacak.


    SUMUDİCA: MAÇLARIMIZI KİMSE SIKICI BULMAMIŞTIR
    Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 34 puan toplayan Gaziantep FK'nın Rumen hocası Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, "İyi işler yaptık ve iyi futbol oynadık. Bunun yanında hiçbir taraftar bizim maçlarımı sıkıcı bulmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


    MACCABİ KALİNİC'İ KADROSUNDA İSTİYOR
    Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Nikola Kalinic'i istiyor. Kalinic'in Obradovic'in vedasına rağmen F.Bahçe ile görüşme yapmak istediği de gelen haberler arasında. De Colo'ya ise K.Bologna'nın talip olduğu iddia ediliyor.


    ESKİŞEHİRSPOR EN KRİTİK VİRAJDA
    1965 yılında kurulan Eskişehirspor, bugün Altay'a karşı yapacağı maçta puan kaybederse sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşecek. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "İşimiz çok zor. 15 puanımız silinmeseydi düşme hattının üzerindeydik" dedi.


    BURSASPOR BUZ'LA GÜZEL!
    TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Bursaspor yeni hocası İrfan Buz'la çıktığı ilk maçta Adanaspor'u 1-0 yendi. Tek golü 8. dakikada Tayfur attı. Günün diğer maçında Keçiören, Altınordu'yu 2-1'le geçti.

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