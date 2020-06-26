Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, TAKVİM Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligin başında lisans bile alamayacak durumdaydık. Yürümeyi yeni öğrenen bir bebek gibi başladığımız sezonda şu an ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz" dedi.



EN İYİSİNİ HEDEFLEMEK ZORUNDAYIZ

Doğan, "Lige başlarken asla orta sıralarda olalım, günü kurtaralım diye düşünmedik. Trabzonspor, adının ve kimliğinin olduğu her ortamda en iyisini hedeflemek zorundadır" diye konuştu.