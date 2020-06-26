Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, TAKVİM Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Doğan, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligin başında lisans bile alamayacak durumdaydık. Yürümeyi yeni öğrenen bir bebek gibi başladığımız sezonda şu an ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz" dedi.
EN İYİSİNİ HEDEFLEMEK ZORUNDAYIZ
Doğan, "Lige başlarken asla orta sıralarda olalım, günü kurtaralım diye düşünmedik. Trabzonspor, adının ve kimliğinin olduğu her ortamda en iyisini hedeflemek zorundadır" diye konuştu.
FARKLI TRANSFERLER DE YAPABİLİRDİK
Ertuğrul Doğan, günü kurtarma düşüncesi ile hareket etmediklerini vurgulayarak, "Amacımız günü kurtarmak olsa gençlere yaptığımız yatırımı keserek farklı transferler yapardık" dedi.
BERABERLİK BİZİ HİÇ SARSMADI
Doğan, Alanya beraberliğiyle şampiyonluk inançlarının kaybolmadığını belirterek, "Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz, bunu başaracak kalitemiz ve inancımız var" şeklinde konuştu.
TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL