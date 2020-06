Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor, 2-2 berabere kaldı.



30'uncu dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında bulunan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Kone, gol sonrası saha kenarına gidip maskesini taktıktan sonra 'Je Suis Anyama R.I.P.' yazılı kağıdı kameraları gösterdi. Kone'nin doğdu Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için mesaj gönderdiği öğrenildi.







7'nci dakika Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in plase vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-1



44'üncü dakikadaki ceza sahasında topu önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in pasında Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1



70'inci dakikada ceza sahasına giren Alper'in pasında topu önünde bulan Bajic'in vuruşunda kaleci Samassa, topu çeldi.







89'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor'un köşe vuruşunda topa yükselen Petar Skuletic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye



HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem Kan



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Shengelia (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk. 82 Daci), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Thuram), Bajic



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano (Dk. 89 Samba Camara), Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan(Dk. 46 Fernoando Andrade ), Claudemir, Yasin (Dk. 72 Petar Skuletic), Fatih (Dk. 58 Armin Derlek), Ziya (Dk. 72 Barış), Kone



SARI KART: Shengelia, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Kone (Demir Grup Sivasspor)