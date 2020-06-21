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    • 22.06.2020 00:25
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    Konya'da puanlar bölüşüldü! MAÇ SONUCU: 2-2

    ’in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarının 89'uncu dakikasında 'un köşe vuruşunda topa yükselen 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

    Konya'da puanlar bölüşüldü!

    'in 28'inci haftasında sahasında 'u ağırlayan , 2-2 berabere kaldı.

    30'uncu dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında bulunan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
    Kone, gol sonrası saha kenarına gidip maskesini taktıktan sonra 'Je Suis Anyama R.I.P.' yazılı kağıdı kameraları gösterdi. Kone'nin doğdu Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için mesaj gönderdiği öğrenildi.



    7'nci dakika Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic'in plase vuruşunda top fileleri havalandırdı. 1-1

    44'üncü dakikadaki ceza sahasında topu önünde bulan 'in pasında Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

    70'inci dakikada ceza sahasına giren Alper'in pasında topu önünde bulan Bajic'in vuruşunda kaleci Samassa, topu çeldi.



    89'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor'un köşe vuruşunda topa yükselen 'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
    Karşılaşma 2-2 sona erdi.

    STAT: Konya Büyükşehir Belediye

    HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkem Kan

    İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme (Dk. 43 Alper Uludağ), Jonsson, Shengelia (Dk.60 Jevtovic), Milosevic (Dk. 82 Daci), Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Thuram), Bajic

    DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano (Dk. 89 Samba Camara), Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan(Dk. 46 Fernoando Andrade ), Claudemir, Yasin (Dk. 72 Petar Skuletic), Fatih (Dk. 58 Armin Derlek), Ziya (Dk. 72 Barış), Kone

    SARI KART: Shengelia, Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Kone (Demir Grup Sivasspor)

    Haberler Spor Konya'da puanlar bölüşüldü! MAÇ SONUCU: İttifak Holding Konyaspor 2-2 Demir Grup Sivasspor
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