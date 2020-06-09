



Sporculuk hayatı boyunca en büyük rakibi olan Naim Süleymanoğlu vefat edince sadece cenazesine katılmakla kalmadı, Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona olan sevgi ve saygısını gösterip, son yolculuğuna uğurladı. Üstelik de o esnada Yunanistan'ın halter milli takım antrenörüydü. Yunanistan'daki bazı fanatiklerin tepkisini çekse de bu centilmenliğiyle sporseverlerin gönlüne taht kurdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bu davranışına karşılıksız kalmayarak 2017 yılı fair-play ödülünü kendisine verdi. Valerios Leonidis, 14 Şubat 1966'da Rusya'nın Kafkasya'da bulunan Esenduk şehrinde doğdu. 11 Yaşındayken atletizme başladı. Amcası ünlü bir halter antrenörüydü. "Ağırlık kaldırırsan daha iyi bir atlet olursun" demesi üzerine haltere başladığında 15 yaşındaydı. Naim Süleymanoğlu'nun hep gerisinde kalmasının da bir nedeni de buydu belki, çünkü Naim daha 14 yaşındayken halterde şampiyon olmuştu. Leonidis, atletizme faydası olsun diye başladığı halteri çok sevdi. Başarısında en büyük pay sahibi olduğunu söylediği amcasının koçluğunda altı ay içinde halterde önemli dereceler almaya başladı. Sovyetler Birliği Milli Halter Takımı'na seçildiğinde 16 yaşındaydı.