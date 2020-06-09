Sporculuk hayatı boyunca en büyük rakibi olan Naim Süleymanoğlu vefat edince sadece cenazesine katılmakla kalmadı, Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona olan sevgi ve saygısını gösterip, son yolculuğuna uğurladı. Üstelik de o esnada Yunanistan'ın halter milli takım antrenörüydü. Yunanistan'daki bazı fanatiklerin tepkisini çekse de bu centilmenliğiyle sporseverlerin gönlüne taht kurdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bu davranışına karşılıksız kalmayarak 2017 yılı fair-play ödülünü kendisine verdi. Valerios Leonidis, 14 Şubat 1966'da Rusya'nın Kafkasya'da bulunan Esenduk şehrinde doğdu. 11 Yaşındayken atletizme başladı. Amcası ünlü bir halter antrenörüydü. "Ağırlık kaldırırsan daha iyi bir atlet olursun" demesi üzerine haltere başladığında 15 yaşındaydı. Naim Süleymanoğlu'nun hep gerisinde kalmasının da bir nedeni de buydu belki, çünkü Naim daha 14 yaşındayken halterde şampiyon olmuştu. Leonidis, atletizme faydası olsun diye başladığı halteri çok sevdi. Başarısında en büyük pay sahibi olduğunu söylediği amcasının koçluğunda altı ay içinde halterde önemli dereceler almaya başladı. Sovyetler Birliği Milli Halter Takımı'na seçildiğinde 16 yaşındaydı.
HEP NAİM'E GEÇİLDİ
1986 ve 1991'de 64 kiloda Sovyetler Birliği ikincisi oldu. 1991'in sonunda ailesiyle birlikte Yunanistan'a göç ederek Kavala'ya yerleştiler. Leonidis de Selanik'te bulunan VAO kulübü adına yarışmaya başladı. Yunan haltercinin asıl başarıları Yunanistan'a yerleştikten sonra, bir bakıma geç yaşlarda gelmeye başladı. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda 5. Oldu. 1993 ve 1995 arası tüm Avrupa, 1994 ve 1995'te yapılan dünya şampiyonlarında gümüş madalya almıştı. Böylece o yarışmalarda şampiyon olan Naim Süleymanoğlu'yla olan tarihi rekabeti de başladı. Leonidis, Uluslararası Spor Birliği tarafından 1994'te yılın sporcusu seçildi. 1995'te Kardeşinin trafik kazasında ölmesi Leonidis için kendi deyimiyle derin bir depresyona girmesine neden oldu.
Halteri bıraktığını açıkladı ama ailesinin ve amcasının ikna çabaları sonuç verdi ve haltere geri döndü. "Hayatımın en unutulmaz anları" diye bahsettiği 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Naim Süleymanoğlu'yla yaşadığı anlık rekabet halter tarihine de geçmiştir. Leonidis, Naim Süleymanoğlu'nun katılmadığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Kariyerindeki uluslararası yarışmalardaki tek altın madalyası da buydu. Yunanlılar bu kez Leonidis'in Naim'i geçmesini bekliyorlardı. Hatta Yunanistan Dışişleri Bakanı bizzat bu çekişmeyi izlemek ve Leonidis'e destek vermek için Atlanta'ya gelmişti. Leonidis, yeni doğan oğluna Victor yani Zafer ismini vermişti. 64 Kiloda yarışan iki halterci podyuma çıktıklarında rakibinin kaldırdığı ağırlığa göre davranan bir strateji geliştirmişti. Tartı avantajı, kilosunun daha hafif olması nedeniyle Leonidis'teydi. Bu da aynı ağırlığı kaldırmaları durumunda Leonidis'in öne geçmesi demekti.
ATLANTA SAVAŞI
Koparmada Naim 2,5 kilo fazla kaldırdı ve sonuç silkmeye kaldı. Leonidis asıl olarak silkmede iddialıydı, 183 kiloyla da bu dalda dünya şampiyonuydu. Antrenmanda da 190 kilo kaldırmıştı. Naim'in 185, Leonidis'in se 187,5 kiloluk kaldırışları yeni dünya rekoruydu. Naim de 187,5 kiloyu kaldırınca Leonidis 190 kilonun altına girdi ama kaldıramadı. Böylece toplamda Naim Süleymanoğlu birinci, Leonidis ikinci oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 5 dakika içinde dünya rekoru fırtınası yaşanan bu rekabeti "Atlanta Savaşı" adıyla belgesel yaptı. Leonidis'in son dereceleri 1999 yılında Avrupa ve Dünya üçüncülüğüdür. 2004'te Atina Olimpiyatları sonrası sporculuk hayatına son verdi. Leonidis, Eczacılık okudu. Bu alanda doktora yapıp Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne subay olarak girdi. Ayrıca 2005'te başladığı halter antrenörlüğü görevini sürdürüyor. Ülkesinde en başarılı Yunan halterci olarak kabul edilip, büyük saygı ve sevgi görüyor. Onun şansızlığı Naim'le aynı zamanda yarışmaktı…
ATALANTA'DA GÜLEN İSİM YİNE NAİM OLDU
Rusya'da başlayan halter macerasına Yunanistan'da devam eden Leonidis hiçbir zaman aynı sıklette mücadele ettiği Naim Süleymanoğlu'nu geçemedi. 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 2 sporcu arasında yaşanan mücadele nefesleri keserken kazanan yine Naim Süleymanoğlu oldu.
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