



Listenin ilk sırasında Trencin formasını giyen Osman Bukari yer alıyor. Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu da Cimbom'un ciddi şekilde radarında. Yönetim iki genç yıldızdan birisini mutlaka kadroya katmak istiyor. Devre arasında alınan Jesse Sekidika da sağ kanat rotasyonundaki diğer isim olarak düşünülüyor.