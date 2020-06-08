Yeni sezonda kadroda gençleştirmeye gitmek isteyen Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı- Kırmızılılar yüksek maaşı nedeniyle de baş ağrıtan Cezayirli yıldızın yerine iki aday belirlemiş durumda.
Listenin ilk sırasında Trencin formasını giyen Osman Bukari yer alıyor. Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu da Cimbom'un ciddi şekilde radarında. Yönetim iki genç yıldızdan birisini mutlaka kadroya katmak istiyor. Devre arasında alınan Jesse Sekidika da sağ kanat rotasyonundaki diğer isim olarak düşünülüyor.
BUNDU İKİ SENEDİR SCOUT'UN TAKİBİNDE
Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan 23 yaşındaki Bundu, Galatasaray scout ekibinin 2 yıldır takip ettiği bir isim. Genç yıldız bu sezon 10 gol attı.