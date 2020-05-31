Avrupa'da basketbol piyasası kıpırdanmaya başlarken kaynak sıkıntısı çeken Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonuna gelinmesinden korkuluyor.
Euroleague'de son 5 sezonda 3 kez final oynayan 1 kez de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de sözleşmeleri devam etse de Datome, De Colo ve Sloukas maaş indiriminine yanaşmadı. Datome'yi O. Milano, Sloukas'ı Real Madrid istiyor.
İki oyuncu da Obradovic'in kararını bekliyor. Ama Sırp coach 1.5 milyon Euro'luk teklife henüz cevap vermedi. Vesely ve Kalinic'te de belirsizlik var.
4 OYUNCU KESİN YOLCU
Sözleşmeleri biten Williams, Leuvergne, Nunnally ve Tomas'a teklif yapılmadı. Williams, Milano ile imzaya çok yakın.
UDOH'DAN KÖTÜ HABER: CSKA'YA ÇOK YAKIN
Euroleague şampiyonluğunda çok büyük katkısı olan ve birkaç ay öncesine kadar Fener'e geri dönüşü konuşulan Ekpe Udoh'a CSKA'nın kanca attığı iddia edildi.