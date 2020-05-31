



İki oyuncu da Obradovic'in kararını bekliyor. Ama Sırp coach 1.5 milyon Euro'luk teklife henüz cevap vermedi. Vesely ve Kalinic'te de belirsizlik var.



4 OYUNCU KESİN YOLCU

Sözleşmeleri biten Williams, Leuvergne, Nunnally ve Tomas'a teklif yapılmadı. Williams, Milano ile imzaya çok yakın.



UDOH'DAN KÖTÜ HABER: CSKA'YA ÇOK YAKIN

Euroleague şampiyonluğunda çok büyük katkısı olan ve birkaç ay öncesine kadar Fener'e geri dönüşü konuşulan Ekpe Udoh'a CSKA'nın kanca attığı iddia edildi.