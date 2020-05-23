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    • Spor
    • 23.05.2020 Gazete
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    Başkanı : 1 milyon dolara bahse girerim

    Başkanı , “’nin de seyircili onyanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim” diye konuştu.

    1 milyon dolara bahse girerim
    UEFA Başkanı , futbolun normale döneceği konusunda iddialı konuştu. Ceferin, "Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Hatta birçok insanın düşündüğünden çok daha çabuk düzelecek her şey… Önümüzdeki sene oynanacak olan 'nin de seyircili oynanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon dolara bahse girerim" dedi. Ceferin tarihe bakıldığından 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile futbolun değişmediğini ifade ederek, "Bu durum virüs yüzünden de değişmeyecek. Bu yeni bir deneyim ve bundan kurtulduğumuzda işler normale dönecek" dedi. Başkanı 2021-2022 sezonunda başlamasının planlandığı Avrupa Konferans Ligi'nin de ertelenmeyeceğini söyledi…
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