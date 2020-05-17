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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    lige hazır! Oyuncular eski formunu yakaladı...

    antrenmanlara en önce başlayan takımlardan biri olmanın avantajıyla en hazır hale gelen takımlardan oldu. Karadeniz Fırtınası’nda yıldız oyuncuların formu teknik heyeti memnun ediyor.



    Trabzonspor     antrenmanlara en önce başlayan takımlardan biri olmanın avantajıyla en hazır hale gelen takımlardan oldu. Futbolcuların birçoğu ara verilmeden önceki form seviyelerini yakaladı.



    Sezon başından beri yoğun bir maç temposu içerisinde olan bazı oyuncular ise bu arada dinlendi.



    Bordo- Mavililer'in hocası Hüseyin Çimşir oyuncularının gelişimiyle ilgili olarak, "Oyuncularım idmanların yeniden başlama tarihinin belirlenmesinin ardından çok büyük bir özveri ile çalışıyor. Ve bu çalışmalarımızın şimdilik karşılığını aldığımızı düşünüyorum" dedi.

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