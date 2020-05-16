



Sancaklı, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ne zaman 'buyurun oynayın' derse maçlar da o zaman başlamalı'' ifadelerini kullandı. Saffet Sancaklı mali kaygılar sebebiyle liglere devam edilmek istenilmesiyle ilgili ise, "Hiçbir kulüp, 'maç yapmazsak batarız' demesin çünkü siz zaten batmışsınız. Şu an insanın maddi kaygılar değil, sadece sağlığı ön planda olmalı. Zor bir süreç yaşıyoruz" dedi.