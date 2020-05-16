MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolun 12 Haziran'da yeniden başlaması ile ilgili konuştu. Sancaklı, futbolun başlamasıyla ilgili kararı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vermesi gerektiğini savundu.
Sancaklı, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ne zaman 'buyurun oynayın' derse maçlar da o zaman başlamalı'' ifadelerini kullandı. Saffet Sancaklı mali kaygılar sebebiyle liglere devam edilmek istenilmesiyle ilgili ise, "Hiçbir kulüp, 'maç yapmazsak batarız' demesin çünkü siz zaten batmışsınız. Şu an insanın maddi kaygılar değil, sadece sağlığı ön planda olmalı. Zor bir süreç yaşıyoruz" dedi.
ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ
Saffet Sancaklı, liglerin tescili için, "Futbolu yönetenler bir karar verir ve şeriatın kestiği parmak acımaz" dedi.