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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    Kocadağ: Bekleyip görmek lazım

    Kocadağ, "Saha içerisinde kuralların ne kadarı uygulanabilir? İlerleyen günlerde daha net şekilde göreceğiz. Koşulların a elverişli olması gerekir." dedi.

    Bekleyip görmek lazım
    Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: "Saha içerisinde kuralların ne kadarı uygulanabilir? İlerleyen günlerde daha net şekilde göreceğiz. Koşulların a elverişli olması gerekir."

    RESMEN ÖLÜMÜNE FUTBOL!
    Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: Eskiden ölümüne oynamak motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor. Ligin oynatılma çabasına saygılıyız ama karar büyük riskler içeriyor."

    KARAR DOĞRU, TARİH YANLIŞ
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kesinlikle ligin oynanmasını istiyoruz. Ancak haziranda olması bence çok erken. A.Gücü olayı sonrası futbolcular tedirgin, korkuyorlar."

    BU KARARI DESTEKLİYORUZ
    Gaziantep Başkanı : "Liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. 'nin kararını destekliyoruz."
    Haberler Spor Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Bekleyip görmek lazım
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