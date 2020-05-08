Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Saha içerisinde kuralların ne kadarı uygulanabilir? İlerleyen günlerde daha net şekilde göreceğiz. Koşulların futbola elverişli olması gerekir."
RESMEN ÖLÜMÜNE FUTBOL!
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: Eskiden ölümüne oynamak motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor. Ligin oynatılma çabasına saygılıyız ama karar büyük riskler içeriyor."
KARAR DOĞRU, TARİH YANLIŞ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kesinlikle ligin oynanmasını istiyoruz. Ancak haziranda olması bence çok erken. A.Gücü olayı sonrası futbolcular tedirgin, korkuyorlar."
BU KARARI DESTEKLİYORUZ
Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. TFF'nin kararını destekliyoruz."
RESMEN ÖLÜMÜNE FUTBOL!
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: Eskiden ölümüne oynamak motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor. Ligin oynatılma çabasına saygılıyız ama karar büyük riskler içeriyor."
KARAR DOĞRU, TARİH YANLIŞ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Kesinlikle ligin oynanmasını istiyoruz. Ancak haziranda olması bence çok erken. A.Gücü olayı sonrası futbolcular tedirgin, korkuyorlar."
BU KARARI DESTEKLİYORUZ
Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Liglerin 12 Haziran'da başlayacağı açıklandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. TFF'nin kararını destekliyoruz."