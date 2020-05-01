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    • Spor
    • 01.05.2020 Gazete
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    ’nin gözü 'da

    Takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen , bonservisi İspanyol ekibi Villarreal’de olan forvet oyuncusu için nabız yokluyor.




    Önümüzdeki     sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.



    Villarreal'in 2022'de sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmak istediği iddia ediliyor. Enes için nabız yoklayama başlayan F.Bahçe ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.



    Villarreal 3 sezon önce 14 milyon Euro ödediği Enes Ünal'ı son iki sezonda Real Valladolid'e kiralamıştı. Enes, A Milli Takım'ın gelecekteki golcüsü olarak gösteriliyor.

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