





Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, takımdaki yerli oyuncu kalitesini de artırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda İspanya'da Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de olan milli futbolcu Enes Ünal'ı listenin üst sıralarına yazdığı öğrenildi.