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    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
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    Ada’da savaşı! 3 kulüp onun için harekete geçti...

    İngiliz basını tarafından uzun süredir takip edilen milli futbolcu için Southampton ve Everton’ın da devreye girdiğni yazdı. Habere göre 3 kulüp de sezon sonunda resmi teklif yapacak.

    Ada’da Ozan Tufan savaşı
    Bu sezon forması altında müthiş bir çıkış yakalayan 'a İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor… Ada basınında dün çıkan bir habere göre milli futbolcu için transfer savaşı kapıya dayandı. İddiaya göre tarafından uzun süredir takip edilen Ozan Tufan için iki kulübü daha devreye girdi.

    Everton ve Southampton'ın da yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ifade edildi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini kısa süre önce uzatan Ozan Tufan için 3 kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu iddialar arasında. Ekonomik bir darboğaz içinde olan Fenerbahçe yönetiminin gelecek cazip bir teklife kayıtsız kalamayacağı belirtiliyor.



    Ozan Tufan daha önce yaptığı bir açıklamada Premier Lig'de oynamayı çok istediğini söylemişti. Sezon sonunda İngiliz kulüpleri ve Fenerbahçe arasında yaşanacak pazarlıkların sonucu büyük bir merakla bekleniyor.



    Bir dönem futboldan kopma noktasına gelen Ozan Tufan şimdi İngilizler'in transfer gündeminde.
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