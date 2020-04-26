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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    'un gözü Cimbom'un genç yıldız adayı ’da

    , G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda sona bitecek ve kulübüyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan ’nın peşini bırakmıyor. 17 yaşındaki Mustafa Kapı, yetenekleriyle Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Kapı'nın transferdeki kararı merak ediliyor…

    Fırtına’nın gözü Kapı’da
    G.Saray ile sözleşmesini uzatmak istemediği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki oyuncu ile birçok kulüp ilgilenirken, da devreye girdi. Genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkat çeken Bordo- Mavililer Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni kadromuza katmak istiyoruz" teklifinde bulundu. Karadeniz Fırtınası tarafından yapılan teklife sıcak baktığı iddia edilen genç orta saha oyuncusunun, "Avrupa'ya gitme hayalim" var dediği de öğrenildi. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisiyle bir süredir görüşme halinde olan birçok Avrupa kulubü ile bir görüşme yapacağı eğer Avrupa hayali gerçekleşmezse Trabzonspor fikrine sıcak baktığı iddia edildi.
    Haberler Spor Trabzonspor'un gözü Cimbom'un genç yıldız adayı Mustafa Kapı’da
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