



NE BAŞKAN NE DE BİR YÖNETİCİ!

Yaklaşık 3 aydır ne Başkan Ali Koç'un ne de yönetimden başka bir ismin sözleşme için Obra ile görüşmediği belirlendi. Başarılı antrenör de dünkü açıklamalarıyla bunu doğruladı.