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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    kapıya dayandı! Eskilerin açtığı davalar ’nin başına dert oldu…

    Skrtel’i de haklı bulan , ’ye 1,7 milyon Euro fatura çıkardı. , Comolli, ve Neustadter’in dosyaları da sırada.

    FIFA kapıya dayandı
    Benzia'ya 'nın kararıyla 800 bin Euro ödenmesinin ardından de yaptığı başvuruyla 1,7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı. FIFA'nın kararlarıyla şoka uğrayan Fenebahçe'yi bekleyen başka dosyalar da var.



    Eski teknik direktör ile ocakta yolların ayrıldığı sportif direktör Damien Comolli de soluğu FIFA'da almıştı.

    Yine eski futbolcular ve Roman Neustadter de 'yi FIFA'ya şikayet edenler arasında yerlerini aldılar.



    DAVA AÇAN KAZANIYOR!
    FIFA bunları da haklı bulması durumunda Fenerbahçe'nin mali yükü daha da artacak. Bu arada henüz FIFA'ya şikayet dilekçesi gitmese de Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü NEC Nijmegen'in yetkilileri, sürekli olarak Fenerbahçe'nin bonservis taksidini ödemediği yolunda basınına açıklamalar yapıyorlardı.
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