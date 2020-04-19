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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    Aslan’a piyangosu

    Futbolcularla maaşlarında indirim görüşmeleri yapan 'a 'dan sürpriz bir haber geldi… Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre 'ın Sarı-Kırmızılılar'dan kiraladığı Brezilyalı tecrübeli stoper 'un bonservisini 3 milyon Euro karşılığında alacağı iddia edildi.

    Aslan’a Maicon piyangosu
    Futbolcularla maaşlarında indirim görüşmeleri yapan 'a 'dan sürpriz bir haber geldi… Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre 'ın Sarı-Kırmızılılar'dan kiraladığı Brezilyalı tecrübeli stoper 'un bonservisini 3 milyon Euro karşılığında alacağı iddia edildi. Sambacı da Arabistan'da kalmak istiyor. G.Saray ile ilgili bir başka iddia ise Sofiane Feghouli ile ilgili… Özellikle bir kaç ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor.
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