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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    ’dan 1 milyonluk destek

    , ‘Biz bize yeteriz m” kampanyasına yarışları üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen 1 milyon 50 TL’yi bağışlayarak çok büyük jest yaptı.

    TJK’dan 1 milyonluk destek
    TJK'DAN büyük jest… Jokey Kulübü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyon 50 lira bağışladı. Yapılan açıklamada, "12 Nisan Pazar günü yarışlar üzerine oynanan müşterek bahis oyunlarından 4.041.649 TL hasılat elde edilmiştir. Hasılat üzerinden hesaplanan yarış geliri; 4.041.649 TL X %26 = 1.050.828 TL olmuştur. Bu rakamın içinden; Kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, ve nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden direkt olarak tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır" ifadesi kullanıldı.

    SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR
    TJK     ayrıca "Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunarız" yorumunu yaptı.
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