Coronavirüs salgını ile liglere verilen ara sonrası Milan ve Inter arasındaki rekabet sanal aleme taşındı. İki takımın oyuncularını PES 2020 oyununda karşı karşıya getiren maçta Milanlı Rafael Leao ile Interli Sebastiano Esposito 2-2 berabere kaldı. JoystickMilan ve Inter'in tüm yayın organlarından canlı yayınlanan karşılaşma, iki takım futbolcusunun karşı karşıya oyun konsolunda oynadığı ilk derbi oldu. Liglerin oynanmadığı dönemde bu tarz organizasyonların giderek artacağı kaydedildi.
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