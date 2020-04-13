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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Milan ve Interli oyuncular coronavirüs arasında kozlarını de paylaştı

    Coronavirüs salgını ile liglere verilen ara sonrası Milan ve Inter arasındaki rekabet e taşındı. İki takımın oyuncularını 2020 oyununda karşı karşıya getiren maçta ile 2-2 berabere kaldı.

    Derbi sanal alemde
    Coronavirüs salgını ile liglere verilen ara sonrası Milan ve Inter arasındaki rekabet e taşındı. İki takımın oyuncularını 2020 oyununda karşı karşıya getiren maçta ile 2-2 berabere kaldı. JoystickMilan ve Inter'in tüm yayın organlarından canlı yayınlanan karşılaşma, iki takım futbolcusunun karşı karşıya oyun konsolunda oynadığı ilk derbi oldu. Liglerin oynanmadığı dönemde bu tarz organizasyonların giderek artacağı kaydedildi.

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