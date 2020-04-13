Edwin Gyasi’den Kartal’a mesaj!

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a, CSKA Sofya'nın Ganalı golcüsü Edwin Gyasi'den mesaj geldi. Ghanasoccernet'e konuşan golcü futbolcu, Beşiktaş için oynamak istediğini resmen açıkladı. Gyasi, "Bence herkes Beşiktaş için oynamak ister" dedi.
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a, CSKA Sofya'nın Ganalı golcüsü Edwin Gyasi'den mesaj geldi. Ghanasoccernet'e konuşan golcü futbolcu, Beşiktaş için oynamak istediğini resmen açıkladı. Gyasi, "Bence herkes Beşiktaş için oynamak ister" dedi.
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