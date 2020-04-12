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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Elabdellaoui’den ’a ret

    Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan 'ın sağ bek adaylarından biri olan konusunda flaş bir gelişme yaşandı… Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, 'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı.

    Elabdellaoui’den Olympiakos’a ret
    Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan 'ın sağ bek adaylarından biri olan konusunda flaş bir gelişme yaşandı… Yunan basınına göre Norveçli sağ bek, 'la yaptığı yeni sözleşme görüşmesinden sonuç alamadı. Yıldız futbolcunun maaş konusunda kulübüyle sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. 28 yaşındaki Elabdellaoui'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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