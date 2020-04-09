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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Rus basınından için Schürrle iddiası

    Rus basını 'ın 'da kiralık olarak forma giyen ile ilgilendiğini yazdı. Rus gazeteleri bonservisi Dortmund'da olan Schürrle'nin 'ye gelmeyi düşünmediğini ancak yine de de her şeyin olabileceğini duyurdu.

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