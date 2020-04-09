Rus basını Beşiktaş'ın Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Andre Schürrle ile ilgilendiğini yazdı. Rus gazeteleri bonservisi Dortmund'da olan Schürrle'nin Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ancak yine de transferde her şeyin olabileceğini duyurdu. Schürrle bu sezon 18 resmi maçta 2 gol 4 asist yaptı.
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