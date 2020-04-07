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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    : ilgili kararı ben vermeyeceğim

    'dan kiralık olan , basınına konuştu… futbolcu, " ile sözleşmem bitiyor. ilgili kararı ben vermeyeceğim. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

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