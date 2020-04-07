Brighton'dan kiralık olan Florin Andone, Rumen basınına konuştu… Golcü futbolcu, 'Galatasaray ile sözleşmem bitiyor. Geleceğimle ilgili kararı ben vermeyeceğim. Neler olacağını göreceğiz' dedi. Brighton'dan kiralık olan Florin Andone, Rumen basınına konuştu... Golcü futbolcu, 'Galatasaray ile sözleşmem bitiyor. Geleceğimle ilgili kararı ben vermeyeceğim. Neler olacağını göreceğiz' dedi.
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