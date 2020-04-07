Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ten '' yorumu: Herkes hak ettiğini alır

    ’da taraftarlarla sohbet eden Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Deniz Türüç, ’deki derbide gören için, “Herkes hak ettiğini alır” dedi.



    Liglere verilen arada futbolcular Instagram üzerinden taraftarlarla sohbet ediyor… Fenerbahçeli Deniz Türüç de önceki gece canlı yayında taraftarlarla buluştu.



    Milli futbolcu, Galatasaray derbisinde kendisine tartışan ve kırmızı kart gören Belhanda için, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.



    Deniz kendi performansı için, "Henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" yorumunu yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten 'Belhanda' yorumu: Herkes hak ettiğini alır
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri