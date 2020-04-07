Liglere verilen arada futbolcular Instagram üzerinden taraftarlarla sohbet ediyor… Fenerbahçeli Deniz Türüç de önceki gece canlı yayında taraftarlarla buluştu.
Milli futbolcu, Galatasaray derbisinde kendisine tartışan ve kırmızı kart gören Belhanda için, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.
Deniz kendi performansı için, "Henüz gerçek Deniz'i gösteremedim" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.