Falcao’dan ‘kral’ hareketler!

Falcao geçtiğimiz gün İzmir Tepecik Hastanesi'ne tıbbi ekipman yardımı yapmıştı. Tecrübeli golcünün ayrıca Kolombiya'da "Yardım Etmek Bize İyi Gelir" derneği ile G.Amerika'da açıkla mücadele eden "Aid Live Vakfı"na ve kanserle mücadele veren "Sanar Vakfı"na bağış yaptığı ortaya çıktı.
Falcao evde yemek yaptığı görüntüleri Instagram'dan paylaştı
CİMBOM İÇİN ADİL İDDİASI
Galatasaray'ın Adana Demirspor'un stoperi Adil Demirbağ için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak A.Demir yönetimi, şu ana kadar teklif almadıklarını açıkladı.
O GÜNÜ UNUTAMAM
GALATASARAY'IN eski yıldızlarından Mario Jardel, 3-2'lik unutulmaz Real Madrid zaferinin 20. yıl dönümünde mesaj yolladı. Jardel, "3. golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım" dedi.
Falcao evde yemek yaptığı görüntüleri Instagram'dan paylaştı
CİMBOM İÇİN ADİL İDDİASI
Galatasaray'ın Adana Demirspor'un stoperi Adil Demirbağ için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak A.Demir yönetimi, şu ana kadar teklif almadıklarını açıkladı.
O GÜNÜ UNUTAMAM
GALATASARAY'IN eski yıldızlarından Mario Jardel, 3-2'lik unutulmaz Real Madrid zaferinin 20. yıl dönümünde mesaj yolladı. Jardel, "3. golü atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım" dedi.
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