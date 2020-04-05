Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’dan ‘kral’ hareketler!

    ’de hastaneye ekipman yardımı yapan ’nun iyilikleri bununla sınırlı kalmadı. İşte Takvim Gazetesi’nin 5 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Falcao’dan ‘kral’ hareketler!
    Falcao geçtiğimiz gün Tepecik Hastanesi'ne tıbbi ekipman yardımı yapmıştı. Tecrübeli golcünün ayrıca 'da "Yardım Etmek Bize İyi Gelir" derneği ile G.Amerika'da açıkla mücadele eden "Aid Live Vakfı"na ve kanserle mücadele veren "Sanar Vakfı"na bağış yaptığı ortaya çıktı.



    evde yemek yaptığı görüntüleri Instagram'dan paylaştı

    CİMBOM İÇİN ADİL İDDİASI
    Galatasaray'ın 'un stoperi Adil Demirbağ için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ancak A.Demir yönetimi, şu ana kadar teklif almadıklarını açıkladı.



    O GÜNÜ UNUTAMAM
    GALATASARAY'IN eski yıldızlarından , 3-2'lik unutulmaz zaferinin 20. yıl dönümünde mesaj yolladı. Jardel, "3. golü atarak 'a galibiyeti getirdim. O günü asla unutmayacağım" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Falcao’dan ‘kral’ hareketler!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri