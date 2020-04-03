Yarayı hesaplıyoruz maddi destek vereceğiz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Başkanı Infantino dün açıklamalar yaptı. Infantino, "Bu salgın nedeniyle herkesin aldığı yarayı hesaplıyoruz. Tüm konfederasyonlarla, federasyonlarla görüşüyoruz, futbolu maddi olarak destekleyeceğiz. FIFA olarak yapmak istediğimiz budur. Güçlü bir FIFA var ve bu FIFA, herkesin FIFA'sı" dedi.stoperi Mert Çetin, "Hiçbir takım arkadaşımda ya da etrafımda tanıdığım coronavirüs testi pozitif çıkan kimse yok. Test olmadık çünkü semptom yoksa test yapmaya gerek de yok. Kulübümün, burada ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına yaptığı destekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Federasyonu, daha önce yapılan covid-19 testinin pozitif olduğu açıklanan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu. Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için İngiltere'den 17 Mart'ta Türkiye'ye dönen milli takımda Dum