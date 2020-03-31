Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino çok olumsuz bir tablo çizdi. Cellino, 'İtalya'da bu sezon bitti, durum bu kadar net! Umuyorum gelecek sezonu oynayabiliriz' dedi. Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino çok olumsuz bir tablo çizdi. Cellino, 'İtalya'da bu sezon bitti, durum bu kadar net! Umuyorum gelecek sezonu oynayabiliriz' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.