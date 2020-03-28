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    • Spor
    • 28.03.2020 Gazete
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    ’un jokeri

    Bordo-mavili takımın atom karıncası Kamil bu sezon sağ bekte de görev yaptı, sol bekte de… Hatta bazı maçlarda orta sahanın merkezinde ve açıklarda forma giydi. Sakatlığı süren tecrübeli oyuncu Trabzon'un adeta jokeri konumunda…

    Trabzonspor’un jokeri Kamil Ahmet
    Bordo-mavili takımın atom karıncası Kamil bu sezon sağ bekte de görev yaptı, sol bekte de… Hatta bazı maçlarda orta sahanın merkezinde ve açıklarda forma giydi. Sakatlığı süren tecrübeli oyuncu Trabzon'un adeta jokeri konumunda…

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