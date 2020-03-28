Trabzonspor’un jokeri Kamil Ahmet

Bordo-mavili takımın atom karıncası Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon sağ bekte de görev yaptı, sol bekte de… Hatta bazı maçlarda orta sahanın merkezinde ve açıklarda forma giydi. Sakatlığı süren tecrübeli oyuncu Trabzon'un adeta jokeri konumunda…
Bordo-mavili takımın atom karıncası Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon sağ bekte de görev yaptı, sol bekte de… Hatta bazı maçlarda orta sahanın merkezinde ve açıklarda forma giydi. Sakatlığı süren tecrübeli oyuncu Trabzon'un adeta jokeri konumunda…
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