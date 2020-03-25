Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan Max Kruse, sahalara dönmek için yoğun çaba harcıyor. Coronavirüs sebebiyle tedavisinin aksadığını söyleyen Alman yıldız, "Ayağım henüz iyileşmedi. Tıbbi ayakkabılar giyiyorum ve egzersizler yapıyorum. İyileşmek için en doğru tedaviyi uyguluyorum. Max Kruse savaşçıdır" dedi.
FENER'DE ONLİNE ANTRENMANLAR DEVAM EDİYOR
Coronavirüs sebebiyle evlerinde olan Fenerbahçeli oyuncular, online hocalarla ile çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, cumartesi gününe kadar online idmanlara devam edecek.
FUTBOLCULARA KİLO UYARISI
Fenerbahçeli futbolculara teknik heyetten kilo kontrolü uyarısı geldi. Futbolculara diyetisyenler tarafından hazırlanmış özel beslenme programları gönderildi.
FENER'DE ONLİNE ANTRENMANLAR DEVAM EDİYOR
Coronavirüs sebebiyle evlerinde olan Fenerbahçeli oyuncular, online hocalarla ile çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, cumartesi gününe kadar online idmanlara devam edecek.
FUTBOLCULARA KİLO UYARISI
Fenerbahçeli futbolculara teknik heyetten kilo kontrolü uyarısı geldi. Futbolculara diyetisyenler tarafından hazırlanmış özel beslenme programları gönderildi.
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