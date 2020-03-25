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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    savaşçıdır! “İyileşmek için en iyiyi tedaviyi uyguluyorum”

    'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan , sahalara dönmek için yoğun çaba harcıyor. Coronavirüs sebebiyle tedavisinin aksadığını söyleyen Alman yıldız, "Ayağım henüz iyileşmedi. Tıbbi ayakkabılar giyiyorum ve egzersizler yapıyorum. İyileşmek için en doğru tedaviyi uyguluyorum. Max Kruse savaşçıdır" dedi.

    Max Kruse savaşçıdır!
    Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan , sahalara dönmek için yoğun çaba harcıyor. Coronavirüs sebebiyle tedavisinin aksadığını söyleyen Alman yıldız, "Ayağım henüz iyileşmedi. Tıbbi ayakkabılar giyiyorum ve egzersizler yapıyorum. İyileşmek için en doğru tedaviyi uyguluyorum. Max Kruse savaşçıdır" dedi.



    FENER'DE ONLİNE ANTRENMANLAR DEVAM EDİYOR
    Coronavirüs sebebiyle evlerinde olan li oyuncular, online hocalarla ile çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, cumartesi gününe kadar online idmanlara devam edecek.

    FUTBOLCULARA KİLO UYARISI
    Fenerbahçeli futbolculara teknik heyetten kilo kontrolü uyarısı geldi. Futbolculara diyetisyenler tarafından hazırlanmış özel beslenme programları gönderildi.

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