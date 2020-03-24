Devler Ligi finali süresiz ertelendi

UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin coronavirüs sebebiyle süresiz ertelendiğini açıkladı. Sezon başında açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi Finali'nin 30 Mayıs'ta oynanacağı belirtilmişti.
TFF'DEN ERTELEME KARARI
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı. Lisans için başvuru sürelerinin Nisan'ın son iş gününe kadar uzatıldığı belirtildi.
TFF'DEN ERTELEME KARARI
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı. Lisans için başvuru sürelerinin Nisan'ın son iş gününe kadar uzatıldığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.